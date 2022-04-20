近年來愈來愈多車廠開發800V電氣架構的電動車款以因應快充需求，有助減緩車主充電焦慮問題。DIGITIMES Research認為800V電氣架構車款延伸優勢相當多，包括降低線束及電池成本、熱損耗少、提升系統效率、增加續航里程等，預估2024年800V平台於電動車滲透率將達10%。

解決充電焦慮作法主要是提高充電功率，而提升充電功率有兩種方式，一是提升電流，二是提高電壓。採用高電流模式缺點是會產生大量的熱，使得散熱系統要求高、需使用更粗線束等；相對的，採用高電壓模式優點是當功率不變時，操作電流變小，故產生的熱損耗減少，延伸效益是可提升系統效率，並增加續航里程等，也因操作電流變小，使用的線束可較細，進而降低線束成本及車體重量。

電動車廠若欲達800V電氣架構，有必要導入耐高壓的碳化矽功率元件，因碳化矽屬寬能隙材料，且擊穿電場強度大，此與耐壓程度成正比，故碳化矽功率元件能在高壓下穩定操作；碳化矽在高壓條件下亦可高頻操作，故與矽基IGBT相較，能大幅降低切換損耗。

先行導入800V電氣架構的車廠為保時捷與現代汽車，大陸車廠發展動作亦相當積極。日本碳化矽大廠羅姆(Rohm)預估2024年800V平台於電動車滲透率將達10%，因800V架構有利於布線及電池成本降低，且將有更多電子零部件耐壓程度可達800V，此有利於高壓乘用車未來市場成長。