中央補助嘉義市國中小專科教室安裝1012台冷氣，已全部完成，加上去年已裝設的普通教室冷氣及新風換氣系統，共3500多台冷氣及換風系統機具齊開約1小時，通過壓力測試，市府教育處長林立生表示，5月起國中小教室班班有冷氣吹。

林立生表示，嘉義市府補助國中小學校普通教室安裝冷氣1658台，後來再向中央爭取補助國中小專科教室裝設冷氣共1012台，今年已全部安裝，完成班班有冷氣的最後一塊拼圖。

林立生指出，為了安裝1012台冷氣，仍要改善電力系統，並自3月28日起進行各校分批壓力測試，4月13日、19日完成兩次整體壓力測試都正常，待全國壓力測試完成後，5月起就可使用冷氣了。

林立生表示，中央補助國中小學校班班有冷氣共1658台，市府補助學校行政辦公室也安裝冷氣，此外，市府還補助教室安裝新風換氣系統896台。

林立生指出，國中小學校吹冷氣的電費由教育部補助，每度電以2.82元核算，各校都有省電節能措施，適當管控電費，節約用電。

市長黃敏惠表示，嘉義市是全國首先在普通教室全面裝設冷氣與新風換氣系統的縣市，讓學生可以在舒適的環境下學習，免受夏季高溫酷熱之苦，在情緒上也能較穩定，後來中央政策也改變為全國國中小班班裝冷氣，就是對嘉義市率先在教室裝冷氣的肯定。