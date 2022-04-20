大陸外交部發言人汪文斌昨（19）日證實，中國和索羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議。對此，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天表示，他保證，索羅門是在「睜大雙眼、以我國利益為導向」的情況下，與中國達成該項協議。

綜合外電報導，蘇嘉瓦瑞向國會表示，經過特定程序後將會公布協議詳細內容。他重申，與中國的安全合作，主要建基於內部安全形勢，並不針對任何國家，促請鄰近及夥伴國家尊重索羅門群島的主權利益。

蘇嘉瓦瑞重申，與中國簽署雙邊安全合作框架協議，不會損害及影響地區和平與和諧。

就在協議簽署前一天，白宮宣布本週將派遣一個政府官員代表團赴索羅門群島，意在勸阻索羅門勿與中國簽訂安全協議，但沒想到行前就已塵埃落定。澳洲上週也派遣太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）出訪索國，同樣希望勸阻協議的簽署。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）昨日對中索安全協議的簽訂「深感失望」，並將繼續設法進一步釐清協議內容。他重申：「我們擔心協議制定過程缺乏透明度，並注意到該協議可能破壞區域穩定。」