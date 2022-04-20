大陸外交部發言人汪文斌19日證實，大陸已和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議。外交部今天對中索秘密簽署安全協定表達嚴正關切，呼籲索國政府切勿淪為中方的軍事籌碼，協助中方擴大其太平洋軍事據點。

外交部發言人歐江安指出，索羅門群島與中國之間的「中索安全合作架構協定」（Framework Agreement on Security Cooperation）已正式完成簽署。依據先前披露的約文內容，索國將可據以要求中國派遣公安、武警、軍事人員、執法及武裝部隊赴索羅門群島協助維穩；中國船艦也可停靠索國港口進行運補作業。

她說，中索秘密簽訂安全協定持續引發美國、澳洲、紐西蘭等太平洋區域民主盟友的嚴正關切，國際社會更表達高度憂心。各界普遍認為，中方舉動有損區域和平與透明原則，中國若建立永久軍事基地將嚴重威脅區域穩定。美國與澳洲政府將派遣高階官員訪問索羅門群島表達關切，此已凸顯中索協定威脅區域安全的嚴肅性。

歐江安表示，外交部與美國、澳洲、紐西蘭等民主盟友立場一致，對中索秘密簽署安全協定表達嚴正關切；中索安全合作破壞現狀與民主盟友的補給線，危及區域和平穩定。我方呼籲索國政府切勿淪為中方的軍事籌碼，協助中方擴大其太平洋軍事據點。

外交部重申，台灣將與友邦及理念相近國家持續共同努力，積極維護以規則為基礎的國際秩序與區域和平穩定。