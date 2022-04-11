年底的台北市長選戰各黨究竟要派誰參選，仍未有定案，國民黨立委蔣萬安透露會扛起台北市長選戰責任，強調須等團隊戰力完成整合才宣布參選；民進黨部分則以衛福部長陳時中呼聲最高。蔣今(11日)被媒體詢問「以目前疫情趨勢，陳時中現在適合投入選舉嗎？」時回應，「現在還是應該先做好防疫！」

蔣萬安今被問及「以目前疫情趨勢，陳時中現在適合投入選舉嗎？」他說，我們現在還是應該先做好防疫，不該在這時候討論任何選舉的事情。至於媒體報導台北市副市長黃珊珊可能6月請辭參選台北市長，蔣表示，選當然是每個人的權利，但現階段其實疫情可能再起、變化非常快速，民眾期待看到政府能盡快確立戰略目標，因應對策也要提出來。

蔣萬安提到，像是醫療量能的整備，例如輕症「在宅照護」即將啟動，後續藥品物資的配送該如何進行？若在宅有看診的需要，智慧醫療能否輔助？以及疫苗的覆蓋率應該趕快提高，對於重症高風險的長者，有沒有辦法盡快拿出具體辦法？更重要抗病毒藥物是所謂「戰略物資」，我們參考其他國家例子，都需要儲備到所有人口百分之五，但目前盤點是遠遠不足的。這些都是迫切要面對的挑戰，我們希望盡快做好相應的準備，好面對接下來如果要朝向「與病毒共存」的方向，可以參考其他國家經驗及作法，好好擬定相應對策。