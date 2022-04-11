台中市議員施志昌的助理確診，由於副總統賴清德曾於4月9日與施志昌出席相同餐會，引發外界關注。總統府發言人張惇涵今天表示，經查當天這名確診者並未出席活動，賴清德與施志昌也不同桌；但為求慎重起見，賴副總統一早也進行快篩，結果為陰性。

張惇涵表示，根據了解，施志昌的助理確診，但施志昌的篩檢結果皆為陰性。而經查當天現場狀況，這名確診者並未出席活動，賴與施也不同桌；但為求慎重起見，賴清德一早也進行快篩，結果為陰性，副總統的公務正常進行，醫療團隊會持續掌握副總統健康狀況，請大家放心。

至於行政院沈榮津副院長、何佩珊副秘書長因駕駛確診進行居家隔離，張惇涵說明，蔡英文總統近期與何佩珊沒有接觸史。總統於4月8日上午，曾與沈榮津一同出席活動，但當天全程皆有佩戴口罩，總統在活動後的4月8日下午，及4月10日所進行的各項篩檢結果皆為陰性；且沈榮津的PCR篩檢結果也為陰性。經醫療團隊評估，風險相對低。

張惇涵也說明，總統持續居家隔離中，今天的健康狀況依然良好，並隨時掌握各項政務進度，醫療團隊也會持續掌握總統健康狀況。總統感謝各界關心，也請各界放心。