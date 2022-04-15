防疫視同作戰，中市警二分局進行啟動演練。（民眾提供／盧金足台中傳真）

疫情嚴峻，台中市政府警察局第二分局為加強應變整備工作，在分局長、指揮官陳家銘領軍下，15日下午針對分局規畫之各項防疫應變作業準備進行演練。

員警冒高風險，在捍衛治安之餘，從第一線的勸導口罩、查緝非法營業場所，到維護篩檢站、醫院等單位的安全，再到後端的疫調及失聯者找尋，經常因公與染疫高風險者接觸，為避免造成機關內感染群聚事件。

演練以該分局發現有員警確診為模擬情境，啟動各項應變計畫，檢視分局執行防疫應變作業之準備情形。

演練範圍「外勤單位分組分流、相互支援巡邏區塊」、「

內勤混和編組、居家辦公」、「每日2次清消工作」、「通信電話轉接測試」及「駐地視訊會議演練」等。

藉由各單位的參與，清楚知道防疫運作過程，事先做好萬全準備，將疫情造成的傷害降至最低。

陳家銘提醒，請各單位提高警覺，除了相關防護措施，如勤洗手、戴口罩外，要加強各樓層的環境清潔消毒，如有發燒、咳嗽症狀者，應主動向所屬單位通報。