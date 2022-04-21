農委會林務局為因應將自2023年起針對具有保全對象的大規模崩塌潛勢區發佈警戒預報，21日特於高雄市甲仙區大田里避難處所針對「國有林大規模崩塌災害」首次辦理災害整備與防災應變示範演練，結合各級政府機關與社區組織踴躍動員，以強化防災工作的縱橫向聯繫。

林務局指出，本次演練是假設中央氣象局發布颱風警報後，高雄市甲仙區大田里社區於颱風期間防災組織動員，及發佈大規模崩塌紅黃色警戒時，循序辦理警戒、巡查、預防性疏散撤離與收容的操作過程，為更貼近實際疏散及收容現況，這次演練選定於本區域之公告避難收容處所元宋太祖宮辦理，並安排軍、警、消、地方政府與相關單位一同參與演練，參演人員合計達110人，現場並運用警政與消防救護車輛、人員運輸車輛、施工機具…等防救災資源進行動員參演與能量展示，透過完整且實際逼真的應變過程示範性操作，來加強各機關縱、橫向聯繫及分工處理，相互熟悉投入防救災工作的時機、資源與操作模式，共同將大規模崩塌的危害降至最低。

林務局說明，全球近年因氣候變遷，極端氣候引發的災害事件頻繁出現，2009年莫拉克颱風引發小林村上方大規模崩塌，造成426人死亡及龐大財產損失。為避免類似重大傷亡事件重演，降低大規模崩塌災害的風險，林務局與水土保持局自106年起聯合執行「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」，積極投入相關科學監測及防災應用的研究發展，逐步建立防災所需之監測與預警機制，並輔導地方政府及民眾熟悉疏散避難等工作，歷經該計畫5年期間的前導籌劃，今年起執行面已落地深根進入社區基層。

林務局強調，在地社區為防災應變重要的基石，期盼藉由本次演練及籌備討論過程對地方政府和社區的深耕培力，除讓社區居民瞭解大規模崩塌災害的特性外，亦能積極強化居民防災整備意識及應變能力，主動遠離極端氣候災害，保障生命財產安全。