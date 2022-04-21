一位民眾在墾丁接到桃園衛生局的防疫電話，說她曾接觸過確診者，請她在5小時內返回居住地，否則將開罰，但從墾丁回桃園並不容易，搭防疫計程車不僅是天價，也不容易找到願意開長程的，讓她非常崩潰。此事也引發網友熱議，不少大酸政府是要人民自主應變嗎？怎麼到現在都沒有好的配套措施啊？對此，指揮中心則回應說，被匡列後，無法立刻返回居住地的民眾，其實可以請當地衛生局協助安置到旅館。

根據《TVBS》報導，一名居住在桃園的民眾接到匡列隔離電話，要她在5小時內返回居住地，否則將開罰，但她當時人在墾丁，從那裡搭防疫計程車回家要1萬2千元，且長程防疫計程車也不好找，讓她忍不住抱怨「一切都很不合理！」

對此，桃園市衛生局解釋說，整件事恐是一場烏龍，應該是工作人員與民眾溝通產生誤會。而指揮中心發言人莊人祥則說，無法立刻回居住地，其實可以連繫屏東當地衛生局，請他們協助安置到旅館。

而桃園市衛生局工作人員的要求讓不少網友看傻，許多人忍不住酸說，這樣的說法和要求是要民眾學會「自主應變」嗎？到現在防疫相關應變措施都沒有一套準則，未免太粗暴了吧！「要人民自主應變，卻沒有空間，真的會笑死」、「又要自主應變？我不能自主放飛嗎」、「慘！若是我也傻眼了」、「都到這種地步了 匡列隔離後送還是亂七八糟」、「一切都很扯」。