媒體報導退輔會主委馮世寬將「退隱江湖」；總統府發言人張惇涵今表示，目前沒有異動退輔會主委的規劃，府院也未曾就此有過相關討論。

張惇涵強調，總統希望馮世寬主委在戮力公務之際，也要保重身體，持續為退除役官兵服務。

媒體報導今年2月3日心臟衰竭併發肺水腫緊急住院，目前已康復出院，畢竟年事已高需要休養，高層近期傳出「大鵬」即將「退隱江湖」；最快在近期，或5月底立法院這個會期結束前後將有異動。行政院長蘇貞昌近日為此密集開會討論可能接任人選，行政院的優先人選之一為退輔會副主委李文忠。