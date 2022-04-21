聯合國（UN）發言人今天表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已分別向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基提出邀請，希望分別與兩人在各自首都會面。

法新社報導，自俄烏戰爭爆發以來，古特瑞斯幾乎與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）沒有聯繫，迄今兩人僅在3月26日透過電話交談。

此外，自古特瑞斯聲稱俄國侵略烏克蘭違反聯合國憲章（UN Charter）以來，蒲亭尚未接過他的電話，或與他進行任何聯繫。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，在烏克蘭戰火肆虐之際，古特瑞斯已致函普丁及澤倫斯基，對他們提出見面的邀請。

古特瑞斯在昨天發出的信中，試圖促進俄烏對話以終止這場戰爭。杜雅里克指稱，古特瑞斯希望討論在烏克蘭實現和平的緊急措施。（譯者：陳正健）1110421