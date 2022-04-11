台電總管理處傳出新冠肺炎疫情，台電11日表示，總處確診個案均依疫調單位相關指示事項辦理，並已於第一時間進行相關樓層清潔消毒，並於今日上午安排總處全員快篩，檢測陰性才能進入大樓，同時相關單位今日起一半人力分艙分流居家辦公。

台電表示，確診員工屬於內勤人員，不會接觸到一般民眾，亦不涉及實際電力調度等關鍵作業，不會影響供電，台電將積極配合防疫相關規定，防堵疫情擴散。

台電說明，確診員工係因同住家人染疫而受感染，確診後進行疫調，共匡列12名同組或密切接觸之員工居家隔離，其中同組員工已接受PCR檢測，結果均為陰性。

台電進一步說明，總處人員4月5日清明連假結束時自行快篩，當時結果均為陰性，並於上周五(4月8日)指示各單位，今日上午上班前於大樓入口再進行快篩，員工須當場進行檢測，並持呈現陰性反應的快篩試劑，經檢視確認後，才能放行入內。台電將積極配合防疫相關規定，並加強防疫措施，防堵疫情擴散。

台電強調，台電肩負全國電力供應之責，將以最高標準執行各項防疫措施，有同仁被匡列單位將實施分艙、分流，其他單位亦要求減少樓層間往來，大樓亦將加強清消，避免疫情擴散，台電將盡力確保供電穩定及員工健康。