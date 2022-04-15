桃園確診暴增！桃園市長鄭文燦15日受訪指出，龜山某科技大廠14日進行200多名移工採檢，超過100人確診，是群聚感染狀況，下午記者會將說明。另今天也會對全廠移工採檢。

鄭文燦表示，已經準備了加強型的防疫旅館大概130個房間，由敏盛醫院負責提供醫護人員進駐服務，會提供給必要的確診個案，特別是輕症使用。他也說，今天有龜山某科技大廠，超過100位移工確診，是群聚感染狀況。下午2點的防疫會議會會說明科技廠商確診的情況。他說，昨天已經完成採檢，今天必須針對全廠的所有的員工進行PCR採檢。

他也提到，居家照顧已經決定啟動，居家照顧必須使用線上醫療諮詢的APP，那也會由藥局來負責配送藥物。另外也成立了居家照顧的關懷服務中心，包括垃圾清運、包括生活物資、包括孩子的教育等等。他提到，居家照顧勢必會上路，因此我們已經做好準備。由中央的基準日開始實施，會實施居家照顧的啟動。他說，居家照顧仍然有規範，因為居家照顧是有家人確診，必須要一人一室，跟其他家人還是要避免接觸，要避免造成更多的家庭感染，這仍然是居家照顧最核心的議題。