中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增本土216例新冠肺炎確診，再創今年單日新高，其中以新北91例為最；新北市環保局也持續派出人員前往三峽老街、市場等人口稠密處清消，杜絕疫情蔓延。(郭吉銓攝)

本土疫情升溫，台灣各地多點爆發，清明連假期間新北市三峽恩主公醫院湧入大批等待篩檢的民眾，國民黨新北市議員擬參選人呂家愷、民進黨新北市議員擬參選人卓冠廷兩位前發言人為了疫情問題隔空互嗆，讓防疫議題又多了不少政治味。

卓冠廷受訪時批評，「新北的疫情沒有下降，反而是篩檢塞車。」三峽疫情趨緩，也有相對應準備，以恩主公醫院的採檢人潮為例，醫院的網路預約120名、現場掛號30名，明顯人力不足塞車。

呂家愷則反酸卓「真的請好好做功課，不要不懂裝懂好嗎？更別抹煞醫護人員的努力付出。」呂說，疫情突然升溫，新北市採取積極防疫作為，擴大篩檢抓黑數，適逢清明連假，即使醫護人力吃緊，還是夜以繼日努力投入擴大採檢專案。

因擴大匡列採檢來報到排隊的隊伍，卻被想蹭熱度為自身選舉造勢的參選人倒果為因，說成量能不足而塞車，卓冠廷不體恤醫護人員辛勞，反而在一旁煽風點火、蹭流量。

呂家愷批評，卓冠廷說市府從Delta到Omicron市府醫療量能應該要加倍，顯然是沒有好好做功課，不懂亂喊，根本沒有聽陳時中部長在講什麼，目前中央已經在討論兩人一室、居家隔離的各種可能性，拿Delta的時空來講Omicron 的情況，就是想胡亂找碴、添是非而已。

呂家愷也提到，從3月28日到4月3日社區篩檢站7天就採了共1萬3535人、陽性79人、陽性率0.58％，幾乎都是無症狀者，其中三峽專案採檢2966人、中和專案採檢共3420人，這麼龐大的採檢能量，叫做不足？請卓冠廷不要不懂裝懂、污衊醫護人員夜以繼日工作的成果，為了蹭流量扯防疫後腿。