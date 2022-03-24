臺灣半導體產業在全球晶片供應鏈扮演舉足輕重的角色，許多科技大廠抓緊機會擴大產能，提前展開獵才行動。義守大學攜手日月光集團高雄廠，配合政府「新南向政策推動計畫」，於23日簽署合作意向書MOU，希望藉由義守大學專業的教研資源，和來自全球40多國、將近1500位外籍生的豐沛國際能量，強化產學研的鏈結，並提供獎學金和就業保證的實習機會。義守大學有許多畢業的傑出校友在日月光高雄廠服務，堅強的實力備受肯定，也因此日月光高雄廠再次向義大的臺灣生與外籍生招手。

義守大學校長陳振遠表示，繼台積電、德國默克集團等相繼進駐高雄市，再加上日月光集團長期深耕高雄，高科技產業聚落在高雄市正式成形，所以現在到高雄就學並就業正是時候，義守大學與日月光高雄廠產學合作，打造一條龍式的教育銜接職場路徑，為人才培育不遺餘力。日月光集團資深副總周光春也說，日月光與義守大學有地緣上的優勢，高雄廠現職員工至少有1200位是義守大學畢業的校友，其共通特色就是具有專業技術力。周光春也進一步表示，現在科技產業面臨人才短缺的窘境，未來人才更需要具備數位能力和解決問題的實力，因此希望藉由產學合作創造雙贏。

這次MOU簽訂是深化雙方合作與交流，日月光持續鏈結實習與就業管道，學生畢業即可投入職場。義守大學為了讓學子在實習時，能快速掌握職場知能，在課程安排上也做了多元規劃，像是過去以培育傳統產業人才的「工學院」，也特別開設「半導體微學程」，讓學生在實習前就擁有紮實的專業科技素養。另外，針對外籍學子更以華語文課程培訓，協助培育通過評點制，取得白領工程師任用資格，讓優質人才為企業所用。

日月光集團長期與義守大學合作，有許多學生都是在就學期間於日月光實習後，畢業直接進入到該公司服務，像去年畢業於「工學院」機械與自動化工程學系陳亭羽，就是大四的時候在日月光實習，畢業後立即成為日月光製程研發工程師，她說原本擔心受疫情影響會找不到工作，沒想到義大與日月光產學合作所安排的實習機會改變了她的一生。義守大學扎根學子的專業素養，並且積極創造產學合作機會，讓學生在就學期間與職場接軌，為年輕世代淬鍊職場養分。