鼓鼓受邀「臺北時裝週」校際展演演出（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯近來頻與時尚活動連接，除了受邀出席2022 GQ Suit Walk 臺北國際紳仕月，25日受輔仁大學之邀為2022臺北時裝週校際展演中演出，第一次來看時裝秀，就能在時裝秀上為自己的母校表演，也讓鼓鼓相當興奮，活動一結束與織品系系主任打招呼時，娃娃臉的他還被主任誤認為是剛畢業的學生。

當天鼓鼓穿著由織品系學生吳晁瑞所設計，服裝造型以虛幻到現實為出發點，為了結合「未來想像」主題，因此鼓鼓特別選唱帶有科幻元素的〈蟲洞〉歌曲，更獨家釋出專屬於「蟲洞」的演唱會視訊，從宇宙星河到黑洞，從破滅到重生，透過音樂與時裝做出完美的連結，讓在場看秀的觀眾看得目不轉睛。

鼓鼓5月7日將在高雄流行音樂中心舉辦的「聽到請回答Connecting…」演唱會，這場演唱會原本是去年8月舉辦，因為疫情關係延至今年的5月7日，為了感謝支持他的歌迷，他將在4月9日於高雄夢時代舉行「聽到請回答Connecting…」演唱會簽票會，好好感謝耐心等候他的歌迷。