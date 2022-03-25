3D模擬未來教保中心室內教室。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司執行行政院「我國少子女化對策計畫」，預計今年8月開辦職場互助教保服務中心，提供員工貼心的托育服務，讓員工專心工作之際，又可安心將幼兒託付在工作場所，兼顧職場工作與家庭照顧需求，朝著貼心、專心、安心的三心目標前進。

台中港務分公司指出，該公司編列6200萬元規劃興建的教保服務中心，位居台中港務分公司大樓旁，建築物採取8個獨立的六角型蜂巢式建築結構，三面環繞大片植栽，充滿城市綠色森林的意象；同時大型的活動遊戲空間、安全舒適的綠色環境，可帶給教育者極具創意的教學空間。

台中港務分公司說，依據教育部規定，將收托2至6歲幼兒共60人，以公司員工及港區機關(構)子女或孫子女為優先，如有餘額，再行招收其他幼兒。教保服務中心依「職場互助式教保服務實施辦法」全新設置，基地面積約為1300坪。設計風格強調視覺穿透，具備不同功能獨立空間效果的理念，可因應各類教學模式而調整，跳脫一般方正格局。

蜂巢式建築結構具有對稱幾何造型，營造出多元空間美學意象，提供小朋友在學習及活動上另類的體驗，悠遊在自由自在的學習空間，進而培養小朋友的創造力、想像力，是本建築物獨具匠心的特色。

台中港務分公司指出，室內空間偌大的落地窗搭配著木地板，透過落地窗讓小朋友視線可直接體驗窗外大自然蓊綠樹林的光景，更可以讓自然光通透、明亮整體室內空間。考量台中港東北季風強勁及豪雨，以廊道串連8棟建物，讓在此收托的兒童，擁有安全及舒適的學習環境。

台中港務分公司強調，教保服務中心建設工期為210日曆天，預計今年7月完工，並於111年8月取得使用執照後營運；教保服務中心不僅是企業與員工的連結，更是企業社會責任之一，也是企業重視人才的具體作為，教保服務中心啟用後，能提供員工家庭幼兒最佳照顧，達到『工作與家庭兼融和諧，共創政府、企業、員工三贏好生活』的目標。