陳時中公布中和群聚地址 侯友宜：盼給確診者多一點空間 15:482022/03/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，沒有一個人願意確診，既然確診了，應站在同理心，用包容關懷支持他們。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增17例確診，其中5例與中和公寓社區感染相關，全案累計16人染疫，對於衛福部長陳時中昨直接公布中和某公寓大樓地址，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，謝謝大家都非常關心中和住戶，沒有一個人願意確診，既然確診了，應站在同理心，用包容關懷支持他們，希望他們走過疫情傷痛，這是我們不變的原則，要給確診者多一點空間，盼防疫不分中央地方，大家同心齊心一起努力。 高雄今＋1 陳其邁：居隔期間確診無社區風險 確診者搭遊覽車來台南進香 留宿香客大樓1晚 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #中和 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和社區群聚再增6人染疫 小學老師自行快篩確診 14:492022/03/30 生活 陳時中直接公布中和群聚公寓地址 侯友宜回應了 10:302022/03/30 生活 北市幸安國小師住中和社區今確診 家長驚：才辦完園遊會 12:022022/03/30 生活 新北中和社區篩377人 再揪出2人確診 09:162022/03/30 生活 中和社區群聚陳時中報錯門牌 衛福部次長立院道歉 15:012022/03/30 生活 北基桃傳有師生確診停課 侯友宜：新北今無停課學校 11:282022/03/30 生活 單日6起感染源不明 社區多點爆發 04:102022/03/30 生活新聞 去年少篩出680人 疫情影響大腸癌篩檢量 醫師憂晚期確診潮 13:102022/03/30 健康 高級感浴室不必金碧輝煌！5 步驟極簡空間也能享受奢華沐浴時光 10:122022/03/30 居家生活 獨》大安區某國小資優班老師確診 學生來自23班、720人待採檢 09:272022/03/30 生活 基隆南榮國中確診學生進校門前發燒 同班25人居隔10天 11:232022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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