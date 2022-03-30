新北市今新增17例確診，其中5例與中和公寓社區感染相關，全案累計16人染疫，對於衛福部長陳時中昨直接公布中和某公寓大樓地址，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，謝謝大家都非常關心中和住戶，沒有一個人願意確診，既然確診了，應站在同理心，用包容關懷支持他們，希望他們走過疫情傷痛，這是我們不變的原則，要給確診者多一點空間，盼防疫不分中央地方，大家同心齊心一起努力。