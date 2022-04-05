北市中山區餐廳爆家戶群聚感染 累計7確診 16:362022/04/05 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局說明，中山區某餐廳家戶群聚感染，總共累計7位確診；其中6人為同住家人、1人為員工。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市5日新增28例，北市衛生局說明，中山區某餐廳家戶群聚感染，總共累計7位確診；其中6人為同住家人、1人為員工，目前已匡列居家隔離20人，因確診個案足跡都已對外公布，因此不會發細胞簡訊，餐廳也暫時停業。 此外，立法院爆出2名立委助理確診，衛生局公布Ct值只有20.9跟18.9，北市衛生局說明，有關中正區案24397及24398，累計匡列175人居家隔離，另40人進行擴大採檢，共發送2062則簡訊提醒足跡重疊風險對象。 桃園＋11 聯邦銀內壢分行爆群聚 累計7染疫 關西營區2確診阿兵哥搭返鄉專車 Ct值曝光 彰化縣府超怕 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣仁慈醫院群聚擴大 今暴增13例 累計28人染疫 14:212022/04/05 生活 薩克斯風女樂手確診 連9天到台南表演 上千人足跡重疊 11:242022/04/05 生活 屏東公布確診足跡 連假搭東琉線交通船、客運、台鐵探親 14:442022/04/05 生活 新北確診數增加 民眾採檢擔心鼻孔出血 16:492022/04/05 生活 北市開放第6期疫苗接種 半小時2613人完成預約 10:262022/04/05 生活 花蓮暴增10例 3人返鄉掃墓確診 海量足跡又見慈濟大學 16:112022/04/05 生活 7萬人逛SOGO收細胞簡訊 北巿遭爆PCR一天只能做1260人 15:032022/04/05 生活 防確診激增 輕症患者不排除居家隔離 04:102022/04/05 生活新聞 本土＋216憂連假後爆確診潮 陳時中說要觀察到這天 15:422022/04/05 生活 2022誰來做老大》台北市議員 昔日戰友變對手 考驗議會無黨3姝 04:102022/04/05 政治要聞 疫情燒進國防部 5確診百人採檢 04:102022/04/05 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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