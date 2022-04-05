台北市5日新增28例，北市衛生局說明，中山區某餐廳家戶群聚感染，總共累計7位確診；其中6人為同住家人、1人為員工，目前已匡列居家隔離20人，因確診個案足跡都已對外公布，因此不會發細胞簡訊，餐廳也暫時停業。

此外，立法院爆出2名立委助理確診，衛生局公布Ct值只有20.9跟18.9，北市衛生局說明，有關中正區案24397及24398，累計匡列175人居家隔離，另40人進行擴大採檢，共發送2062則簡訊提醒足跡重疊風險對象。