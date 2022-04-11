本土疫情持續延燒，今(11日)傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，目前沈已經進行隔離中，至於和沈接觸的政院人員也將進行快篩。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院有3名駕駛同仁確診，確診者密切接觸者包括副院長沈榮津、副秘書長何佩珊，經PCR採檢後均為陰性，目前皆以居家隔離中。

羅秉成今表示，行政院有一名駕駛同仁於10日自行至醫院採檢後，當天下午經通知為陽性。行政院接獲該同仁通報後，即啟動自主應變防疫機制，立刻採檢該同仁日常密切接觸者，經採檢後，另有兩名駕駛同仁也確診陽性。

羅秉成指出，確診者密切接觸者包括沈榮津副院長、何佩珊副秘書長，兩位首長接獲通知後皆已居家隔離中，目前均無症狀，且經PCR採檢後均為陰性。此外，兩位首長之隨扈、辦公室同仁，以及院內其他駕駛及清消人員等共35人目前快篩皆呈陰性，進一步的疫調，由衛生單位進行中。

羅秉成表示，蘇貞昌院長日常工作並未接觸上開確診之駕駛同仁，為審慎起見，院長今日上午亦前至醫院進行PCR，經採檢結果為陰性，目前身體狀況良好。

羅秉成表示，行政院已於假日（4／9-10）加強全院空間之消毒清潔工作，今日下午也將針對餐廳等公共區域再次加強消毒清潔作業，也規劃今天下午於行政院內設置篩檢站，並另已購置足量之快篩試劑，提供院內同仁自行篩檢，若有症狀應立即就醫或進行PCR採檢。

據了解，沈榮津上周五上午到世貿中心，陪蔡英文總統出席台北電器空調3C影音大展，當天中午蔡英文就因家人確診而展開居家隔離。如今沈榮津又傳出司機確診，自己也須隔離。