花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供）

花蓮疫情持續延燒，其中奧斯卡餐酒館傳播鏈外溢波及社區，並延伸至小加拿大美語補習班群聚案，更燒進好不容易控制急診室傳播鏈的慈濟醫院，經衛生局深入調查，發現3名病房護理師因曾接觸該赴餐館的染疫顧客，進而造成院內感染，目前已有14名醫護及病房患者相繼確診。不過除了今公布有案號的22名確診個案，因該餐酒館傳播鏈持續外溢，今也陸續篩出12名陽性確診且未取得案號的個案，預計這幾天恐會持續增加。

花蓮今新增22例確診個案，與奧斯卡餐酒館有直接關聯的共有4例，其他則是該傳播鏈持續外溢造成，小加拿大美語補習班2名學生與1名家長確診，同時該餐廳也將疫情重新燒進慈濟醫院，共有13名護理師、住院患者、看護等相繼染疫，1名則是從慈濟醫院急診室延伸，另外1名目前感染源不明，衛生局持續疫調中。

衛生局長朱家祥先說明慈濟醫院11樓層院內感染部分，昨1名確診護理師案27555原先找不出感染源頭，不過昨深夜經深入討論，發現今確診的護理師案27878與案28185在3日在萬榮鄉馬遠部落聚會所參加婚宴時，與曾赴奧斯卡餐酒館染疫的音響工作人員接觸而染疫，也進而讓其他3名護理師、7名住院患者、1名看護染疫。呼籲曾參加那場婚宴者，儘速到衛生所快篩檢查。

小加拿大美語補習班部分，朱家祥說，該補習班1名外籍老師3日曾與友人赴奧斯卡餐酒館用餐，雖然2人目前尚未有案號，但已造成2名學生及1名家長確診。由於該餐廳目前已造成第3、4波傳播鏈，呼籲清明連假期間曾赴該餐廳者趕快去篩檢。

由於目前縣內已有多名學生確診，教育處代理處長翁書敏指出，目前光華國小1班級停課至22日，蒙特梭利幼兒園全校停課至15日，自強國中即起至15日止全校採視訊授課，信義附幼停課至21日，東華附小與明義國小全校則分別改採線上教學，至25日及20日，花蓮女中則是視訊授課至24日。另，經調查4月僅5校準備進行畢業旅行，不過已請校方與業者、家長溝通，目前已全數暫緩辦理。

此外，縣長徐榛蔚於記者會提及，今新增的22例確診案個有案號，但目前還有12名經篩檢陽性確診者未取得案號。而目前縣內北區病房收治量剩下13床，中南區則是還有25床，為減緩醫療量能附載，已將一間防疫旅館升級成加強版防疫旅館，提供56間房，可收治122人，同時也會有一組醫療人員進駐，未來18歲以上、65歲以下輕症確診者或確診無症狀者，則會送至該處隔離。