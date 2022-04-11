新冠肺炎疫情持續延燒，11日彰化共新增3例確診個案，除了原本的關西營區傳染鏈外，還新增一個北部生日聚會傳染鏈，衛生局表示，新的傳染鏈為女婿3月31日參加北部聚會完，4月2日清明連假帶著老婆返回彰化老家過節，女婿4月3日發病確診，一家匡列居隔11人，其中岳父、岳母及姪女發病確診。

衛生局表示，最新北部生日聚會群聚案新增3名確診個案，女婿3月31日參加生日聚會，4月2日帶著太太與2個小孩從桃園返抵彰化過節，一直待到4月5日才離開彰化，期間全家外出在縣內用餐、購物、甚至還到台中旅遊。

新冠肺炎疫情持續延燒，11日彰化共新增3例確診個案，除了原本的關西營區傳染鏈外，還新增一個北部生日聚會傳染鏈。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局說，指標個案女婿在4月3日就有症狀，4月5日返回桃園後採檢確診，6日衛生局接獲通報匡列接觸者皆採陰，1家共有11人居隔，其中70歲的岳父與60多歲的岳母，分別在7日、8日發病，4月10日快篩陽性，CT值分別僅有14與12，另外18歲就讀高中的外甥女同樣10日PCR陽性確診，CT值24，

衛生局表示，新的傳染鏈為女婿3月31日參加北部聚會完，4月2日清明連假帶著老婆返回彰化老家過節，女婿4月3日發病確診，一家匡列居隔11人，其中岳父、岳母及姪女發病確診。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局還說，另外新增的1例為新竹營區傳染鏈4月5日確診的阿兵哥媽媽，一家四口相繼確診，主因是阿兵哥帶著弟弟到熱炒店餐敘，兄弟倆在居隔期間確診染疫，後面又傳染給爸爸與媽媽，媽媽同樣打滿3劑疫苗，4月5日PCR陰性居隔，4月8日二採陰性，4月10日發病PCR確診，CT值僅13。