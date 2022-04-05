人員進行清消中。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

外縣市本土確診案例案號24684，4月2日晚上6點30分曾到苗栗頭份市與親戚到朋泰泰式風味料理聚餐，縣府衛生局依據感染風險評估後共匡列20位密切接觸者採檢後，列為居家隔離，所涉足公共場域已清消。

苗栗縣府指出，這次匡列者其中7位同桌用餐親戚、5位員工至醫院進行PCR採檢，經調查實聯制共5筆，衛生局已發放簡訊並一一電話通知共8人採檢事宜。

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

縣府表示，民眾如有足跡重疊或染疫疑慮可在今天4月5日上午9至下午1點至為恭紀念醫院進行採檢。

苗栗縣長徐耀昌呼籲，今天是連續假期的最後一天，鄉親在返回職場或校園前，有症狀一定要先快篩，家用快篩試劑不論是到藥妝店或四大超商等購買都很方便、操作也非常容易。

以過去數日其它縣市疫調經驗發現有不少個案，在還沒確診時已出現症狀，但還是有繼續上班上課或從事其它活動，這點還是需要大家提高警覺，保護好自己的同時，也才能守護身邊的親朋好友，有症狀先快篩，再去工作或上課。

清明連假新冠肺炎疫情仍持續延燒，請鄉親避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。