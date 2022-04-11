全台校園疫情延燒，花蓮縣內也有多名學生確診，目前停課學校包含光華國小某班級、蒙特梭利幼兒園、自強國中等校，花蓮女中昨也因女學生感染源不明，停止該班師生到校上課，怎料校方緊急於當天深夜宣布全校今起停課至25日，且東華附小、明義國小今也緊急全校預防性停課，是否為疫情擴散，仍待衛生局下午記者會說明。

花蓮昨新增13例確診案例，不過2例感染源不明，其中1名即為花蓮女中高二學生。衛生局指出，案27306，CT值33，2日雖出現喉嚨痛等症狀，卻不以為意，連假過後還是到學校上學，直到7日喉嚨持續不適，且伴隨發燒等形況，到門諾醫院掛急診經PCR陽性確診。不過該生未與其他確診者足跡重疊，疑社區感染，昨天下午已宣布該班即起停課至18日，且因感染源不明，呼籲該班師生及家長及師長盡快到醫院快篩。

花蓮女中昨天指出，接獲衛生局通知後，已對全校進行清消，該生目前心情穩定，有發燒、喉嚨痛等症狀，校方有派專人聯絡，請她安心靜養，家長初次檢測都為陰性，停課期間則改採線上教學，不影響學生受教權。另，校內學生疫苗接種率達93％，教職員工疫苗接種率98％，將持續積極宣導請全校師生做好每人的自我防疫措施。

怎料昨深夜11時，花蓮女中在官網緊急宣布全校停課，時間從今天直至25日，疑疫情已擴大，盼能透過長達14天的停課，希望能抑制疫情擴散；據了解，全校停課原因疑為老師確診，衛生局則將在下午記者會說明。

此外，東華附小與明義國小今也緊急全校預防性停課一天，東華附小校長鮑明鈞指出，昨晚間接獲衛生局告知，校內一名學生因曾接觸奧斯卡餐酒館染疫顧客進而確診，因此今天全校停課一天進行清消，且該班級預計停課10天。

鮑明鈞接著說，不過稍早再度接獲通知指出，明義國小亦有學生確診，不過校內某班學生與他在同個美語補習班上課，該生目前正在等待PCR篩檢結果，若確診，全校也將在延長停課時間。

明義國小校長吳惠貞表示，因校內某班學生確診，臨時接到通知後即宣布全面性停課1天，而該班則是10天。