為能快速阻斷疫情傳播鏈，行政院長蘇貞昌昨在行政院會指出，即日起徵用快篩試劑，目標每月達4000萬劑，未來將參考「口罩實名制」，採健保卡登記，在一定時間內，以平實價格取得。不過，國民黨北市議員王鴻薇14日晚間在臉書披露，友人因公司要求快篩，結果總計跑了7家的超商和藥局，仍買不到。

何時啟動快篩劑實聯制，衛福部並未給確切時期。疾管署長周志浩昨表示，須等到國內跟進口快篩試劑達一定數量，全部備妥後會盡快宣布實施日期；指揮官陳時中昨則強調，相關購買已經開始啟動，民眾何時可分配到快篩，這兩天已在排程，會加速進行。

不過，王鴻薇在臉書透露，朋友因公司要求快篩，於是跑了5家藥局、2家超商，都買不到快篩劑，「有政府，能放心嗎？」此文不到一天的時間，已有超過200則留言，不少人都說「唉！快篩劑價格應設在50至100 元以內的價格」、「做決策， 要觀前也要顧後，計畫要周全百姓才不會受累」、「這狀況，一點也不意外」、「快篩國家隊將成立，準備排隊購買」、「可以預期的情況」。

但也有網友表示，也許跟地區有關，有些地區的超商、藥局、超市確實買不到，但其他地區的超商仍有快篩試劑供購買。