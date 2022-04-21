新冠肺炎本土疫情持續延燒，連演藝圈也遭受波及，台灣演藝圈截至20日止已有約14人確診。本土劇演員秦楊20年前以《台灣霹靂火》大反派「劉文聰」一角爆紅，經典台詞「一桶汽油一支番仔火」也人人琅琅上口。今年2月曾爆出肺部有異物的他，昨(20日)在臉書自曝與確診者有過餐聚，緊急至診所進行快篩後幸而呈現陰性結果。

秦楊現年52歲，過去在戲劇中以瀟灑帥氣形象深植人心，《台灣霹靂火》「劉文聰」的反派氣質更是征服無數戲迷。不過據《鏡週刊》報導，秦楊2月受訪時透露健康狀況亮紅燈，他原本就有咳嗽的老毛病，原以為沒有大事，結果一名胸腔外科醫師朋友一聽到他的咳嗽聲，就驚覺情況不對，連忙叫他去檢查，卻發現肺部長了2公分大小的異物，且在一年內增生了兩顆。此外秦楊的胃部也出狀況，讓他比過去瘦了不少。

秦楊表示，自己年輕時是老菸槍，不過自從得知肺部長出異物後，只要朋友在他面前抽菸，他都會請對方不要抽，若是真的無法拒絕，就不會逗留太久。他表示自己的孩子目前還在念國中，更是警惕自己一定要愛惜身體，才能保持健康多陪伴家人，言語中流露對家人的關心。

而秦楊昨晚11點左右突然在臉書發文，說自己前幾天有參加聚餐，在那場聚餐上跟確診者有過接觸，讓他相當擔心，連忙到診所進行快篩，所幸篩檢結果出爐，呈現的是陰性。由於先前秦楊的身體狀況正是肺部病變，可想而知他對感染新冠肺炎會多一層憂慮。

而當看完快篩結果呈現陰性後，秦楊總算鬆了一口氣，他也呼籲大家確實做好防疫，不但保護自己更保護家人，假如民眾身體不舒服，務必盡快就醫並進行篩檢，別讓病毒感染到最親愛的家人。消息曝光後網友們紛紛留言祝福：「平安」、「没事沒事」、「兄弟保重」、「平安健康」。