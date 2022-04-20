46歲女星天心出道25年，早期以亮麗外表與火辣身材聞名，近年則以細膩精湛演技擄獲觀眾，她在2011年憑《我的完美男人》的「沈若薇」一角奪下金鐘獎最佳女主角，演藝成就獲得業界肯定。女神天心昨(19日)曬出一張「孕肚照」，並說：「誰？出來負責！」溫馨趣味畫面引發網友討論。

天心昨(19日)在IG曬出一張「孕肚照」，不過這懷孕的肚子並不是她的，而是她的好友小提琴女神「陳羽柔」的孕肚；她寫道：「怎麼一下子沒見面，妳！誰？出來負責！@fionachen1028」；畫面中兩人都是一身黑衣，天心穿著大衣看不見犯規好身材，但半點不顯年齡的顏值仍相當好看；她與好友擁抱後讓對方秀孕肚，只見陳羽柔摘下口罩頭套，露出同樣精緻有氣質的臉蛋，尤其大又圓的肚子讓人看到女性最美的模樣。

天心逗趣地瞪起眼睛張大嘴巴，像是真不知道這美麗孕肚是「誰幹的好事」，表情彷彿《俗女養成記》劇中「育萱」上身；陳羽柔本人來留言：「不用去市場就抱的到的冬瓜歐！」，天心回：「平安，健康，不讓妳痛」，溫馨有愛獻祝福；網友看了笑回：「表情不虧是育萱」、「天啊！好快（看別人懷孕都很快）勇敢的二胎媽媽！厲害辛苦了」、「表情真的好傳神！超豐富的」、「這表情太傳神XD」。

天心和南韓老公結婚5年多，婚前就和老公溝通過不生小孩，就連不小心懷孕也不可能發生，信誓旦旦地說：「絕對不會有意外。」至於不生孩子的原因，天心坦言，對生小孩沒有憧憬，「這件事我腦中真的沒畫面」，並表示自己養了2隻貓、老公有2隻狗，有毛小孩的相伴就足夠。