女星宣宣（陳伶宣）在2019年嫁給大她12歲胃腸肝膽科醫師林暘朝，升格當醫生娘的宣宣今（20日）則在臉書宣布懷孕喜訊，宣宣表示，她孕前做輸卵管攝影檢查後發現，自己有罕見的單角子宮，「差不多就是只剩一邊的輸卵管、卵巢有功能」，她便決定直接做試管嬰兒，並在第二次試管時懷上寶寶，也讓宣宣感性說：「喔耶！幸運之神看見我了」。

38歲宣宣發文就寫下：「上天賜予的禮物，總算來到我的生命中」，她表示，這胎來的不易，宣宣也提到，自己是高齡產婦，在做輸卵管攝影時，竟發現自己是罕見的單角子宮，「差不多就是只剩一邊的輸卵管、卵巢有功能」，甚至一般人能一次能植入兩顆胚胎，但宣宣因為子宮空間不足，只能植入一顆，宣宣思考就決定跳過人工受孕，直接做試管嬰兒。

宣宣為了祈求成功懷孕，宣宣先請半導體千金張喬菲帶兒子到她的床上滾一滾，而在植入過程中，宣宣在手術檯旁播宗教歌曲，最後終於成功，宣宣開心說：「喔耶！幸運之神看見我了，在第二次試管時懷上寶寶」。

身為孕媽咪的宣宣，現在已懷孕快5個月，體重只重了近2公斤，而宣宣在懷孕前3個月感到噁心、酸痛、不適時，先生都會跟她說「辛苦了」，也會貼心幫宣宣按摩、泡果片酸梅湯、熬製燕窩，最後，宣宣感性說：「期許寶寶健康平安喜樂的長大，能成為有能力回饋社會的能人，持續保持善念在這個世界。」宣宣也希望能把好運、好孕分享給大家。