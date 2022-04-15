台南仁德日前發生一起街頭私刑事件。一名白牌車司機，疑似在搭載一名酒醉少女時，涉嫌趁機性侵，事後導致對方懷孕，該名司機事後遭到家屬肉搜後查出身分，少女親友日前在街頭上堵人，並將將司機擄走後，要求司機下跪道歉並多人持球棒圍毆，司機全程跪地被要求道歉，痛毆過程中部段求饒，影片被拍攝下放上網路供眾人瀏覽，歸仁分局掌握消息後，凌晨將3名施暴男子逮捕到案，並釐清有無涉妨害性自主罪嫌；其餘犯嫌持續追緝中，至於有關毆打原因是否另有隱情，由警方深入追查中，詢後將依聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌偵辦。

白牌司機撿屍少女害懷孕，遭私刑逼下跪，警方逮捕施暴3嫌落網。(記者爆料網提供)

白牌司機撿屍少女害懷孕，遭私刑逼下跪，警方逮捕施暴3嫌落網。(戴志揚翻攝)

白牌司機撿屍少女害懷孕，遭私刑逼下跪，警方逮捕施暴3嫌落網。(戴志揚翻攝)

白牌司機撿屍少女害懷孕，遭私刑逼下跪，警方逮捕施暴3嫌落網，並起出施暴球棒。(戴志揚翻攝)

根據臉書社團「記者爆料網」上流傳影片顯示，一名白衣金髮男被要求跪在地上，旁邊圍著3名男子，不斷要司機道歉及提出解決方式，稍有不從就持球棒痛打，導致該名司機痛大聲求饒。

但身旁施暴的男子似乎對司機的道歉不領情，即使對方磕頭道歉：「對不起，我錯了，請你原諒我。」並當場承諾要負20萬元賠償，但家屬氣不過，仍持續施暴。

歸仁分局掌握昨(14)日晚間掌握社群網站貼文後，立即成立專案小組，並報請臺南地方檢察署指派檢察官指揮偵辦。經專案小組漏夜追查，得知4月14日凌晨1時30分許，該女子及涉案陳嫌等5人駕駛自小客車至本市仁德區台86線橋下，陳嫌等人持球棒毆打戴男並持手機錄影，恐嚇交付新臺幣20萬元。目前戴男在醫院就醫中，立刻指派專案人員前往製作筆錄了解案情，並釐清有無涉妨害性自主罪嫌；另陳嫌等3人查緝到案，其餘犯嫌持續追緝中，至於有關毆打原因是否另有隱情，由警方深入追查中，詢後將依聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遭受不法侵害，應立即報警，維護社會治安是警方責無旁貸之責，凡損及民眾權益及安全的案件，警方一定會重視並深入積極偵辦，讓危害社會治安的人無所遁逃，但警方絕不容許私刑暴力制裁，以身試法無法解決問題，且對治安與社會風氣造成不良影響。臺南警方對於各類犯罪絕不寬貸，依法嚴辦到底，用心守護臺南市民的生命、財產安全。