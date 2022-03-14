2019年擔任台北市警局北投分局警備隊警員的馬偉哲，與永明派出所張姓女警發生糾紛，他逼對方下跪5秒鐘，還將女警從側崗亭拖行到花圃，台灣高等法院依強制罪將馬男判處拘役30天及3月，都易科罰金，全案定讞。

至於馬男請求緩刑部分，高院認為，他在值勤中身著員警制服，實應盡忠執行勤務，在公眾可見之警局崗亭旁，要求同樣身著員警制服之女警下跪並對之施暴等行為，影響警察形象，應讓他警惕、無暫不執行的情形，不予宣告緩刑。

馬偉哲在2019年5月18日凌晨1點多，拉扯張女的右手，並以左手置於她左肩後方，強拉她前往永明派出所，將她包包內所有物品倒在永明派出所之值班台桌上後，把該包包交給值班員警，旋即離開現場。

同年9月9日下午2點多，馬男在北投分局側崗處值勤中，明知張女在永明派出所值行巡邏勤務，仍要求張女前往北投分局側崗處與之談判，待張女身著警察制服、防彈背心抵達北投分局側崗與之對談後，馬大聲喝叱張女。

馬男恐嚇張女「妳敢離開試試看」、「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」、「我不會讓妳走，妳今天沒有給我跪我是不會放過妳的」等語，逼迫張女下跪5秒鐘。