大甲警分局為感謝女警一年來的辛勞，提供「國宴級精緻茶組」及玫瑰花作為佳節禮物。（警方提供）

東勢警分局為感謝女警一年來的辛勞，特別邀請女性同仁享用午餐。（警方提供）

今天是婦女節，台中市大甲警分局為感謝女警一年來的辛勞，提供「國宴級精緻茶組」及玫瑰花作為佳節禮物，分局長吳燕山及大甲警友辦事處主任陳勝堅偕同副主任黃嘉祥親自致贈每位女性同仁，除了象徵女性堅強與美麗，也提醒女性同仁平日在工作忙碌之餘，要記得喝口水、喘口氣，更要好好寵愛自己。

吳燕山今日帶領女性同仁於轄內踏青時表示，女警們平時致力於維護轄區治安、交通狀況，身在轄區裡都是為了執行勤務，而沒有機會以觀光的角度觀看美麗的風景，希望藉由本次慶祝活動，讓平日正經嚴肅的女警們，享受無勤務壓力的歡樂時光，活動現場並備有下午茶點，讓女性員工在屬於她們的節日裡，開心、愉悅地度過佳節。

另外，東勢警分局長陳松寅為表達對女性員工慰勉及關懷之意，特別邀請分局女性同仁在婦女節當天於東勢區「Secret Café」享用午餐，並獻上玫瑰花及面膜禮盒，祝福每位女性同仁婦女節快樂，永遠健康美麗。

用餐過程中同時也是該分局女性座談會，會中陳松寅親切問候並細心聆聽女性同仁的意見，對女性同仁為家庭無怨無悔的奉獻及在工作崗位上的盡心盡力，表達最誠摯的敬佩與感謝之意，並表示性別平等的時代，女性同仁除努力配合工作外，更肩挑家庭重擔，當中的辛勞，更是外人所無法體會，無論在家庭方面或社會貢獻上都值得肯定與驕傲。