警察工作具危險性、辛勞性及緊急性，亦容易處於高暴力、高衝突及高危險之犯罪情境，且需24小時輪服勤務，勤務時間不固定不僅影響生活作息，長期下來對女警身心健康均有影響。洋甘菊茶為西方常見的花草茶，常用於抗發炎、安定心神，此外還能夠提高人體的胺基乙酸濃度，能幫助紓緩經前症候群，對於改善睡眠品質也有幫助；另外還有一個很棒的功效就是美容護膚，喝洋甘菊茶能夠幫助身體清除毒素，具有美白嫩膚以及去掉黑眼圈的功效。

婦女節前夕，林口警分局長陳忠龍贈洋甘菊茶包 讓女警越喝越美麗。(林口分局提供)

因此，為歡祝38婦女節，林口警分局於婦女節前夕特別準備「洋甘菊茶包」，由分局長陳忠龍贈送給所有女性同仁，慰勉她們在工作崗上的付出與辛勞，並期許她們工作之餘更要照顧好自己，場面格外溫馨。婦女節是表彰婦女對於家庭、社會貢獻所訂定的節日，隨著時代的演進，女性已經不再只是單純的家庭主婦，她們的斜槓生活同時扮演著辛勤工作的職業婦女、散發溫柔貼心的母親、分擔另一半辛勞的妻子或是時時關心父母身體的女兒等多重角色。

陳忠龍特別感謝擁有多層身分的女警們，她們的付出絕對不亞於男警，更感謝男警們身邊的偉大女性，這是男警們前進的動力！也勉勵所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭！