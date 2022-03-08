3月8日是國際婦女節，淡水警分局為感謝女性同仁長年盡心盡力為警察工作犧牲奉獻，分局長黃南山於當天親自贈送精緻蛋糕禮盒，藉此表達慰勉與祝福，也感謝她們平日在工作崗位上的辛勞付出。

淡水警分局現有女性同仁50名，黃分局長為了讓她們度過一個甜蜜又難忘的「三八婦女節」，特別致贈手作精緻蛋糕禮盒，希望她們在自己的工作崗位上，都能充滿熱情活力的迎接每一天。中正路派出所蔡姓女警感性地說：「今年升格為人妻，更能體會到家庭與工作兩頭忙的辛苦，謝謝分局用心準備的蛋糕，非常開心！」；偵查隊鄭姓女警也打趣的說：「每年婦女節都很期待分局會準備什麼禮物，今年的蛋糕精緻又美味，感謝分局長如此的用心，讓她度過一個甜蜜又難忘的婦女節。」

分局長黃南山表示，現代婦女要同時兼顧工作與家庭，肩負壓力絕不亞於男性，希望她們忙碌之餘，能對自己好一點並注意身體健康，同時呼籲男性同仁在工作上，也能多多體恤女性同仁辛勞，回到家庭中更要珍惜自己的另一半。誠摯地祝福所有女性同仁「婦女節快樂！」