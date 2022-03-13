2021＋桃園地景藝術節進入第3天，由於執勤時間長且天氣悶熱，桃園警分局為了讓眾多執勤員警補充體力，除了彈性調配警力，並協調義交協勤，以減少同仁負擔。在桃園分局警友辦事處全力支持下，在活動前進指揮所成立了「行動補給站」，準備了紅茶、果汁等多種飲料，以及餅乾、茶點、水果等食品，供輪班休息同仁享用補充體力，並指派同仁騎乘機車化身小蜜蜂，親自送到每位執勤的同仁手上。
桃園分局副分局長陳怡誠偕同桃園警友辦室處主任簡寶鋐、秘書長朱世丞到指揮所慰勞辛苦執勤的同仁，提醒同仁注意安全外，也要適度休息及補充水分，警友們會全力支持當分局的後盾。
桃園分局呼籲，未來這幾天都是氣溫偏高，請前來參觀民眾注意身體狀況，隨時補充水分，如有身體不適情形，可隨時就近向執勤員警或工作人員反映，以利即時讓救護人員處置，才能玩得開心又安全，另為避免造成會場週邊交通負荷，建議多搭乘接駁車前往，避免塞車壞了遊興，也務必遵守交通規則，服從執勤員警的指揮管制。
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