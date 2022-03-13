桃園警友辦室處主任簡寶鋐體貼駐守桃園地景藝術節的桃園警分局員警，除到場慰問也準備飲料、茶點公輪班同仁補充體力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警友辦室處主任簡寶鋐體貼駐守桃園地景藝術節的桃園警分局員警，除到場慰問也準備飲料、茶點公輪班同仁補充體力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警友辦室處主任簡寶鋐體貼駐守桃園地景藝術節的桃園警分局員警，除到場慰問也準備飲料、茶點公輪班同仁補充體力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警友辦室處主任簡寶鋐體貼駐守桃園地景藝術節的桃園警分局員警，除到場慰問也準備飲料、茶點公輪班同仁補充體力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

2021＋桃園地景藝術節進入第3天，由於執勤時間長且天氣悶熱，桃園警分局為了讓眾多執勤員警補充體力，除了彈性調配警力，並協調義交協勤，以減少同仁負擔。在桃園分局警友辦事處全力支持下，在活動前進指揮所成立了「行動補給站」，準備了紅茶、果汁等多種飲料，以及餅乾、茶點、水果等食品，供輪班休息同仁享用補充體力，並指派同仁騎乘機車化身小蜜蜂，親自送到每位執勤的同仁手上。

桃園分局副分局長陳怡誠偕同桃園警友辦室處主任簡寶鋐、秘書長朱世丞到指揮所慰勞辛苦執勤的同仁，提醒同仁注意安全外，也要適度休息及補充水分，警友們會全力支持當分局的後盾。

桃園分局呼籲，未來這幾天都是氣溫偏高，請前來參觀民眾注意身體狀況，隨時補充水分，如有身體不適情形，可隨時就近向執勤員警或工作人員反映，以利即時讓救護人員處置，才能玩得開心又安全，另為避免造成會場週邊交通負荷，建議多搭乘接駁車前往，避免塞車壞了遊興，也務必遵守交通規則，服從執勤員警的指揮管制。