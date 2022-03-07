慶祝婦女節，台中市警察局第三分局分局長楊川提早於3月7日親自致贈限定保養品福袋，給認真努力工作還要兼顧家庭的女性同仁。（台中市第三警分局提供／馮惠宜台中傳真）

迎接一年一度國際婦女節，台中市警察局第三分局分局長楊川提早於3月7日慶祝這美麗的節日，親自致贈限定保養品福袋，給認真努力工作還要兼顧家庭的女性同仁，預祝這群最強女力婦女節快樂！收到禮品的女性同仁，見到福袋內的滋養霜、面膜、防曬乳，直呼好貼心、好驚喜。

楊川表示，女性投入以男性為主的警察職場相對辛苦，女性警察同仁在工作、訓練上都與男警一視同仁，也必須與男警同樣24小時輪值服勤，日夜顛倒的外勤生活，更讓女性同仁時常要在家庭、工作雙重角色的考驗下取得平衡。

他也誇讚，女性在警察職場上的優秀表現絲毫不輸男警，細膩及溫柔的女性特質，在處理繁雜事務、案件時，也比男性更為仔細，特別是碰上婦幼及家暴案件，女警除擔任執法者角色，更必須扮演關懷者，讓被害人有安全感、認同感、信任警察，是警察團隊不可或缺的溫柔力量。

楊川表示，女性同仁柔化原本陽剛的警察機關，讓警察形象更為親民溫和，感佩女性同仁長期對家庭、社會、警察工作的付出，希望藉婦女節慶祝活動，把溫暖及支持力量傳遞給女性同仁，也勉勵女性同仁在忙碌工作之餘，也要多注意身體健康，保持愉悅的心情，好好愛自己。