中市警察局霧峰分局分局長李建興於婦女節前夕，邀集分局所屬內、外勤女性同仁走出戶外，到林家花園飛觴醉月亭舉辦聯誼座談會。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

慶祝三八國際婦女節，中市警察局霧峰分局和太平分局發揮巧思，霧峰分局分局長李建興特別於3月7日婦女節前夕，邀集分局所屬內、外勤女性同仁走出戶外，到林家花園飛觴醉月亭舉辦聯誼座談會；而太平警分局局長葉志誠及警友辦事處主任許煌桐特別準備鮮花及愛心手工餅乾，讓分局所有女性同仁一同分享這個專屬她們的日子。

霧峰警分局現有女性人數55人，身兼母職者計22人，更有2人是新手媽媽，分局長李建興感佩女性員警長期對家庭、社會、警察工作的貢獻與付出，特別於婦女節前夕，邀集分局所屬內、外勤女性同仁第一次走出戶外，到林家花園飛觴醉月亭舉辦聯誼座談會，而霧峰警友辦事處主任戴儲賢特別準備高級吹風機禮盒致贈全體女性同仁。

太平警分局為向平時辛勞的女性同仁表達敬意，8日上午由分局長葉志誠及警友辦事處主任許煌桐特別準備鮮花及愛心手工餅乾，讓分局所有女性同仁一同分享這個專屬她們的日子，分局還特別製作許多精美海報及投影片，打造婦女節暨兩性平權之形象走廊，濃厚的佳節氣氛，讓女性同仁們感受到幸福的職場環境。

另，在女性同仁的建議下，特別訂購知名愛心手工餅乾，這些由唐寶寶們用拙實的雙手揉出「手作麵團」製作的烘培餅乾，非常精緻可口，大家一起透過「擁抱」的實際行動，支持這群小天使們，也讓這個佳節更有意義，增添暖暖的愛心。