在小港區人稱「水珍伯」的洪水珍，長期關懷小港區弱勢族群，提供免費便當給需要幫助的弱勢朋友已行之多年，未料這個月6日傳出逝世消息，讓家屬及志工團隊萬般的不捨，家屬難過地說，水珍伯到臨走前依然對愛心餐一直放心不下，目前愛心餐已由其他志工接手，要讓這份善心持續傳遞下去。

高雄小港區人稱「水珍伯」的洪水珍，多年來透過義賣活動籌募經費，提供免費便當幫助低收入戶、獨居長者及街友，並且為街友和弱勢團體舉辦愛心尾牙宴，但水珍伯到後期身體出現狀況，家屬也勸他要多休息養病，雖然交由志工接手後他還是放心不下，還是堅持要到現場關心。未料這個月6日傳出逝世消息，享壽84歲，不少受過他幫助的人，紛紛在臉書上哀悼，並感謝他的行善與貢獻。

水珍伯的女兒說，他把生死看得很淡，但心中唯一掛念的就是愛心餐，甚至曾經也說過「要做到眼睛閉起來那刻」，到臨走前依然對愛心餐一直放心不下，難過地說：「就像父母掛心孩子一樣，擔心他們有沒有熱騰騰的食物吃…」

目前已經交由其他志工接手，並取名叫十方愛心餐，依然延續水珍伯愛心餐的精神，讓這份善心持續傳遞下去。