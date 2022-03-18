台北市長柯文哲被拱要「御駕親征」選高雄市長，雖然日前他親口表示「有困難」，但現在各界傳言不斷，民眾黨高雄市黨部直接開記者會說明，黨部主委馮啟彥指出，柯要選首先面臨戶籍問題，甚至提前離開台北，也會被冠上落跑市長，因此會把任期做完，應該是不分藍綠白提出「在野大聯盟」，提出人選，才可能跟陳其邁一博。

2022年選舉腳步接近，台北市長柯文哲任期結束後，下一步備受外界關注，針對近期不少「藍白合」，甚至直接是由柯文哲來挑戰高雄市長一位，國民黨高雄市議員邱于軒就發聲說，會支持柯文哲選高雄市長，是希望他將財政經驗帶到高雄，整頓高雄財政狀況。

民眾黨高雄市黨部特別於18日召開記者會對外說明，主委馮啟彥表示，不分政黨有許多人希望柯出來選高雄市長，也感謝邱于軒的肯定，但回歸到現實基本面，如果要選高雄市長，就必須提前4個月遷戶籍到高雄，但就可能被冠上落跑市長，因此跟柯文哲深聊過，還是希望可以把台北市長的任期完成。

民眾黨三民區市議員參選人李佳玲指出，柯文哲於2014年底就任台北市長，還債能力與高雄形成強烈對比，而自蔡英文在2016年入主總統府以後，中央政府的負債從2015年底的3兆7066億元，至今年1月底的5兆9698億元，增幅高達61.06％，她說，唯有柯文哲選2024年的總統，才有可能改善國內已經頻臨破產的中央政府財政。

民眾黨左楠區的市議員參選人莊貽量則說，在韓國瑜市長被罷免掉之後，國民黨在南部的市場一直萎縮，自己的政黨要自己救，國民黨不要一直喊柯文哲市長來選高雄，黨主席朱立倫是台南女婿，請朱主席是否也考慮御駕親征南部，來傾聽南部人的聲音。

馮啟彥提到，黨內確實有著不同聲音，有些人希望柯文哲能藉由在台北經驗到高雄來解決負債問題，也能母雞帶小雞，對高雄市議員選舉有益助，但也希望他能選總統身分解決更長遠的問題。馮啟彥也呼籲，請外界勿再一直使用「藍白合」，應該提出「在野大聯盟」，不分藍綠白，提出支持優秀、理性務實的參選人，或許可以跟陳其邁可以一搏。