城市論壇外賓相繼確診，北市府因應作為。（北市府提供）

城市論壇外賓相繼確診，北市府匡列狀況。（北市府提供）

2022智慧城市論壇昨在南港展覽館開幕，台北市長柯文哲今證實分別有貝里斯、波蘭及巴拉圭籍共3名外賓確診，現有38人被匡列為居家隔離、119人自主健康管理，並對22日參與論壇的5045人發出細胞簡訊，今日論壇活動也緊急喊卡，賓客下榻的飯店現已封樓清消。

由於城市論壇陸續有外賓確診，北市府下午緊急舉行記者會說明，柯文哲指出，台灣疫情趨緩，國內嘗試邊境微解封，這次是首個外交專案泡泡，尤其智慧城市展是全世界第二、亞洲第一大，外交部和國發會都有邀請貴賓，最終有30名外賓入境，但至今已有3人確診。

柯文哲表示，入境首日，北市就在晶華飯店採檢到陽性反應的的貝里斯籍外賓，與他同車的還有7個外賓、2個台灣籍隨行秘書，這10人都被隔離。其餘22名外賓與18名工作人員，再檢測到2人確診，分別為波蘭籍、Ct值25，一個是巴拉圭籍、Ct值36。

柯文哲說，隨後北市府要求把正在進行「智慧城市女性領袖峰會」提前結束，30人參訪團的行程也跟著暫停，並送往居家隔離旅館。晶華酒店三層訪賓樓層會先封樓，客房靜置72小時後全房清消，再靜置48小時後清掃消毒，並清洗冷氣濾網，以紫外線照射消毒。

針對目前匡列情況，柯文哲說，30位外賓中共有3人確診，其餘27人、8名隨行秘書、3名司機，因為有密切接觸，都要居家隔離10天，再加自主健康管理7天。論壇現場的107位工作人員、12名飯店人員則為自主健康管理10天，並提供2支快篩試劑。

此外，由於昨日會場陸陸續續有參展廠商、本國貴賓進入，共有5045人，柯文哲說，現已廣發細胞簡訊，並要求這群人自主健康管理10天，若民眾有疑慮可到北市7大篩檢站檢測，原則上周一到周五上午都有免費篩檢，有症狀者別急著找醫生，可先快篩再打1922求助。

柯文哲感嘆，目前全世界一天有130萬人確診，台灣的狀況看起來還可以，但周邊國家包括南韓、越南及香港疫情都很嚴重，關於邊界微解封問題，需要更穩健的方式，但他認為台灣不可能永遠鎖國，終究要開放邊境，如何與病毒共存要想想，雖然這次專案踢鐵板，所幸處理得還不錯，但大陣仗匡列38人居隔、119人自主管理及5045人發細胞簡訊，代價蠻大的。