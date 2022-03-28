台北市長柯文哲3月底曾預言4月本土疫情會出現大反撲，當時遭民進黨籍市議員許淑華批是恐嚇民眾，還要柯文哲管好自己的嘴巴，如今全台多點爆發本土疫情，被網友酸請問是誰該閉嘴。

台北市議會25日市長施政報告議員答詢時，許淑華說網友整理柯語錄，柯文哲預言疫情4月會大爆發。柯文哲當時解釋，是以每個國家按照時間橫軸、數目縱軸的曲線畫圖，其實越來越接近台灣。

柯文哲說，最近1個月從日本、香港、新加坡，現在連越南也開始爆發，我們最近入境的數量遲早會攻破、守不住。

許淑華批柯文哲預言什麼時候準了？可以管好自己的嘴巴嗎？如果你預測不準是不是可以閉嘴？你是在恐嚇民眾嗎？

昨天爆發本土疫情、確診數創新高，網友開酸「這位議員才該閉嘴」，「柯市長是醫生，當然能預估病情，許小姐妳懂什麼」，「當狗罵？民進黨就是愛雙標」，「這個議員不適任，2022下架她」，「柯確實比一批只會耍嘴皮子的綠色政客專業多了」，「我願意相信柯市長，因為本職是醫師，總比牙醫做防疫指揮官瞎指揮來得好」，「柯P VS 鄉土議員，我相信柯P」。