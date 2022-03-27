蔣萬安抵達會場後，並未選擇到前方舞台區，而是走向廣場與市民朋友、攤位廠商互動。（黃婉婷攝）

台北市長選舉年底登場，被視為最強人選的國民黨立委蔣萬安，近期因聲勢下跌遭諷「萬安拉警報」，今與潛在對手、北市副市長黃珊珊，以及現任台北市長柯文哲恰好出席同場活動，雖然3人在場時間重疊，但柯、黃團隊與蔣王不見王，完全零互動，僅在攤位時隔空拚人氣。

蔣萬安、柯文哲、黃珊珊這3人，皆與年底市長選戰都有直接或間接關係，今天恰好同場出席2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑活動，雖然柯、蔣的表定到場時間和地點相同，行程內容也是上台致詞和頒獎，但兩人卻巧妙避開同框機會，選擇各自完成行程。

頒獎活動開始後，柯文哲先是上台致詞，途中蔣萬安才緩緩抵達會場，當時的他並未選擇到前方舞台區，而是走向廣場與市民朋友、攤位廠商互動，但當柯文哲前往攤位打招呼時，蔣萬安仍距離柯相當遙遠，雙方同場不同台，沒有互動機會。

由於蔣萬安、柯文哲昨日同台零互動引發熱議，今日又王不見王，讓外界有解讀空間，但蔣萬安澄清，自己到的時候柯市長剛好離開，但其實他們在很多場合都有打招呼、互動，昨天是因為位置隔的太遠，分坐兩旁，但兩人很多場合都會碰到，都有非常好的互動。

此外，面對市府官員稱蔣萬安選情拉緊報，柯文哲昨意有所指表示「萬安演習還是要擴大舉行」，蔣萬安則端出孫子兵法，表示「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，應居安思危、戰戰兢兢、如履薄冰，擴大舉辦萬安演習在七月份，請市府團隊做好準備。