針對民進黨副祕書長林鶴明日前指出，「當國民黨議員不排斥跟台北市長柯文哲、副市長黃珊珊同台時，就是國民黨台北市長擬參選人立委蔣萬安的隱憂」，國民黨議員王鴻薇昨(31日)對此在臉書曬出照片回擊，這些不在現場，想像豐富的說法根本經不起考驗，事實是七連霸議員陳永德在該場活動中，除了邀請柯，也邀請了蔣，「且致詞還特別支持蔣萬安選市長，請問這樣的排場，到底拔什麼樁？倒什麼戈？」

林鶴明24日接受資深媒體人黃光芹專訪，被問到2022年台北市長選戰時認為，過去國民黨在台北市是有優勢的，但柯文哲執政後已經解構了；「當國民黨議員不排斥跟台北市長柯文哲、副市長黃珊珊同台時，就是國民黨台北市長擬參選人立委蔣萬安的隱憂」。

對於此說法，王鴻薇在臉書表示，29日在信義區吳興地區一場保儀大夫遶境餐會，因為柯脫罩唱歌，被媒體引申為主辦人國民黨陳永德議員改挺民眾黨，民進黨如林鶴明之流加碼指台北柯友友議員會倒戈拔樁蔣萬安，這些不在現場，想像豐富的說法根本經不起考驗。她說，事實直相是陳也邀請了蔣，當天六點半就已經在現場，先和現場民眾一一致意，自己因為稍晚到，陳特別說「鴻薇，趕快去陪萬安敬酒」，蔣逐桌致意後，陳則以主人身份上場致詞，特別邀請當日爐主，九位吳興地區里長，費鴻泰委員和她上舞台，陳致詞還特別支持蔣選市長，請問這樣的排場，到底拔什麼樁？倒什麼戈？

因此王鴻薇認為，「聽到七連霸的陳永德在舞台上公開挺蔣萬安，你民進黨林鶴明是不是要失眠了？還有力氣挑撥離間嗎？」且當天是地方宗教活動，陳永德身為主持人當然是不分黨派，不要說當天民眾黨侯選人去，當天自己在現場時至少看到國民黨兩位新人滿志剛、陳俞亦，民進黨議員張茂楠還帶著要交棒的女兒也到現場，陳是資深議員，當然很大度地讓不同黨派民代或候選人在現場，任何一個政黨想要製造拔樁，倒戈認知作戰，都太小看了陳。

最後，王鴻薇直言，球賽沒有只報下半場，不報上半場的，更何況柯文哲以市長身分參加活動，很正常的事，如果邀柯就變成支持黃珊珊，那全台北市都變成挺黃珊珊活動了嗎？