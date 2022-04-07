蔡總統說她在連假後即邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁一起舉行防疫策略會議。被懷疑怎麼不找雙北市長柯文哲與侯友宜？國民黨立委蔣萬安今天批評，「防疫應該不分藍綠，防疫會議不是選戰會議，不應有政治考量。」

蔣萬安質疑，如此重要會議，卻不邀請雙北、台中市長一起討論，防疫應該要不分藍綠，防疫會議不是選戰會議，防疫策略會議就應該包括各縣市，不應排除任何縣市，要能守住疫情，也是全國一心配合才能守住，民眾要看到的是專業防疫，而不是政治防疫，不應該有政治選舉考慮在當中。

蔣萬安說，從蔡總統的話看出，看起來是逐步要走向開放，不追求清零也不是病毒共存的過渡階段，但是政府準備好了沒？我們若參考其他國家作法，可能面臨確診攀高的狀況，政府應該要務實提出對策。

蔣萬安指出，像是居家隔離應該要有相關指引，以及有沒有智慧醫療輔助？長者疫苗覆蓋率現在也低於新加坡跟韓國，政府有沒有積極策略？指揮中心應該儘早做好準備，跟國際接軌，逐步開放，且要讓地方政府跟民眾有所依循。