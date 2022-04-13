被視為年底台北市長選戰最強人選的國民黨立委蔣萬安，今赴市議會與國民黨團議相見歡，恰好強碰台北市長柯文哲拜會民進黨團的時間，引發外界聯想。對此，蔣萬安稍早受訪表示，拜會行程早在3月安排完畢，大家不需要糾結在這上面。

蔣萬安今接受媒體聯訪，他感謝黨團書記長秦慧珠邀請自己參與臨時黨團大會，接著表示每位議員和他都是非常好的戰友，也是施政上的前輩，接下來我們會面對嚴峻的挑戰，要一起加倍努力，希望年底市長、市議員選舉能全壘打、拚議會過半。

不過，蔣萬安拜會舉動也被解讀是民調聲望低，因此來固樁。他則說，很早就已安排此行程，重申他與台北市所有議員都是好朋友，從他上一屆在立法院時，就已和各區議員有緊密合作，對方也在市政上給予非常多指導，會更緊密來為市民服務。

至於到場是否刻意強碰柯文哲行程，他則表示，3月份就已經排定此行程，都有相關公文，希望外界不需要有過多的聯想，也不無需糾結在這上面，此行最重要的是跟所有議員見面，大家交換意見，過去如此未來也是如此。