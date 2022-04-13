年底大選日期逐漸接近，藍營大咖新北市長侯友宜到底會不會拚連任，或直接轉戰2024總統大位，備受關注。對此，侯本人尚無明確回應，而兩位擬參選議員的新北市前副發言人今（13）日則都表示，希望母雞會是侯友宜。

國民黨台北市議員擬參選人柳采葳、新北市議員擬參選人戴湘儀及新北市議員擬參選人蔡畹鎣，今日在《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，因戴湘儀與蔡畹鎣都曾擔任新北市副發言人，黃暐瀚因此想知道侯友宜到底會不會選2022，並說若侯友宜不選，會希望誰來擔任「母雞」。

戴湘儀與蔡畹都不諱言指出侯友宜會是好母雞，且兩人都想不到還有誰適合成為新北市的母雞。戴湘儀表示，雖然侯友宜沒有講過此事，但以自己的了解，侯友宜應該會做他該做的，認為他會選（2022）；蔡畹鎣也說，侯友宜對新北的情感非常厚，且在新北還有想努力的地方，「我是希望他會（選）」。

記者、主播出身的柳采葳，過去專門負責跑前高雄市長韓國瑜的新聞，因此跟韓國瑜有一定的熟識度，黃暐瀚也詢問是否會請韓站台。柳采葳表示，不只韓國瑜，包括侯友宜都會是她努力爭取的對象，「以國民黨年輕參政的立場，任何長輩可以來幫忙都是非常好的事情」。

不過柳采葳指出，議員是複數選舉，有些長輩會覺得「幫一個是不是全部都要幫」，因此在邀請之前會先考慮長輩們的立場。至於國民黨應派誰選台北市長，柳采葳認為立委蔣萬安就是好人選，並說「希望能夠越早安心越好」。