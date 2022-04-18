進入2022年，國民黨的處境隨著四項公投皆歿，及顏寬恆敗選後，情勢更為低迷，這或許是政治上難免發生的情況。然而最糟糕的是，許多支持者已陷入失敗主義，失敗主義就算了，還凡事「優先檢討自己人」，動輒唱衰自己人，或者滿口「誰誰誰我投不下去」，似乎要堯舜再世才配得上他那一票的姿態，這不僅會讓國民黨氣勢更弱，更將對台灣民主造成傷害。

舉例來說，近日突然跑出許多評論，認為蔣萬安沒有戰力，不堪成為母雞，民調在三腳督下又沒有大幅領先陳時中，可能棄保不掉黃珊珊，主張中正紀念堂改名又會得罪深藍選民，深藍會不投票…….。一時之間蔣萬安的一舉一動，在輿論上好像幾無樂觀的聲音。

在綠營享有媒體優勢下，許多評論背後有「特定有心勢力」操作，欲從中得利，這是絕對存在的。但在此同時，一樣也有藍營支持者失敗主義的蹤跡存在。俗話說凡存在必有其合理性，藍營支持者為何有這樣的心態，而這樣的心態若持續，又將如何毒害包含蔣萬安在內的國民黨參選人，是我們要深入探討的。

首先，所謂藍營有無戰力，他對比的對象主要為兩者，一個是馬政府8年的民進黨，另一則是2018年大勝的韓國瑜。但此一時彼一時，以馬政府時代為例，馬政府是一個恪守民主原則的政府，不可能如蔡政府般威嚇、以標案與換照警告媒體，甚至做得出關掉反對勢力新聞台的荒謬情事。這種情況下，在野黨自然搏得到版面，看起來就很有「戰力」。

反觀現在的情勢，國民黨黨中央與立院黨團一週開好幾次記者會，朱主席也對民進黨有眾多批判，但這些又有什麼媒體篇幅？說難聽一點，篇幅相當小，只有一種情況會篇幅大，就是這些記者會上有人失言，那時綠營媒體就會放大報導了，至於批判的本身是什麼，多半會被忽略。

再者，拿2018韓國瑜相比，也忽略了韓有其特殊背景。2018年時民進黨控制媒體與網軍的技術尚未成熟，也還沒有發生2019年的香港反送中事件，反中民意尚未有強大的內聚力，許多綠營支持者甚至還在整日批判民進黨不夠進步、不夠左派、沒兌現在野時期承諾，加上「卡管」等事件普遍引起中間選民反感，這些都是韓國瑜能茁壯的沃土。

且民進黨高雄連續執政20年，在野黨是有辦法把局勢操弄成「小蝦米對抗大鯨魚，只有大鯨魚需要被監督，小蝦米不用」的。但這些條件現在都不具備。在台北市長選舉這一局當中，更不存在。無論你喜歡與否，現在的民進黨民調高，想唱衰它、想鬧它的人數量有限，韓國瑜這樣的「戰力」，並非2022年4月當下的中間選民期望看到的，至少與2018年相比，程度有明顯的落差。

講這些，不是要長民進黨之志氣，滅在野黨之威風，而是局勢不同戰法應該不同。君不見藍營現在的高民調首長侯友宜與盧秀燕，難道是什麼多有戰力的人物？不，他們溫和理性，甚至在許多政策上，與中央和而不同，大方向仍然與中間接近。但也正是這種特質讓他們得到跨越藍綠的喜愛，儘管年底不可能得到等同現在高民調般的選票，但連任已然幾無問題。這難道不是我們該深思與學習的典範？

我們活在2022年，活在當下，過去的風風雨雨已然過去，台北市市長候選人也不可能有比蔣萬安更好的人選，可否大家多一點信心、多一點志氣，接受當下的民意需要務實幹練領導人的事實，接受縣市長職位的本職是「父母官」而非「戰鬥機」，讓理性務實的人活得像他自己、展現出自己特質。選民也不要整日擺出「除了堯舜禹湯之外我都不投」的態度，如此相信無論是國民黨，還是台灣都會更好。

地方選舉就是地方選舉，韓國瑜經驗可遇不可求，大夥還是認認真真支持一位理性務實的父母官吧。蔣萬安或不完美，總有80分吧。

（作者為網路媒體工作者）

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