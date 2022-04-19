年底選戰將至，新北市長侯友宜目前未表態是否要拚連任，有外界傳言他將直攻2024總統大位，對此，侯友宜也未有明確回應。有報導指出，六都中最讓民進黨頭痛的就是新北市，黨內一度點名前交通部長林佳龍、內政部長徐國勇和立委蘇巧慧，但三人意願都不高，讓新北市長人員陷入困境。

前交通部長林佳龍。(圖／林佳龍臉書)

根據《鏡週刊》報導，一位綠營高層透露，民進黨新北市長人選陷入「天王牌」或「在地立委接班」的兩難困局。過去民進黨選新北，都是打「天王牌」，派出蔡英文、游錫堃、蘇貞昌，雖然能撐起雙北、甚至全國的選戰格局，卻導致這個天王選了一次後，下次又換別的天王出戰，無法好好培養接班人選。若要由立委接班，但面對像侯友宜這類重量級對手，份量又略顯不夠，難發揮牽制效果。

而民進黨困境不只新北，桃園是否能維持綠色執政的，除了攸關鄭文燦的政治生命，也被視為是「北北桃」聯合作戰的一部分。但綠營的焦慮，因國民黨最近內鬥而稍微緩解。加上民眾黨可能會推出多席縣市長提名人選加入戰局，民進黨如何團結作戰，守住綠色執政正大傷腦筋。