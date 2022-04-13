世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）周二表示，世界各國正致力於分散供應鏈與降低對中國的依賴，這或許「對所有人都好」。

馬爾帕斯表示，跨境貿易對全球經濟仍然很重要，而已經是全球第二大經濟體且可能成為最大經濟體的中國，在作為商品的消費者和生產者均扮演著重要的角色。但在全球貿易體系中，中國也應該加入其他國家所共享的價值體系，而我不知道這是否會發生。

當被問及中國是否會因嚴格的防疫封鎖措施與其房地產業的債務問題而走向危機時，馬爾帕斯表示，他們正在經歷一些挫折，許多領域都受到重挫，中國的經濟增長預測也遭到調降。但世銀和中國的合作仍然良好，中國是世銀的大股東，而作為借款國，中國動用世銀的融資正持續減少。

馬爾帕斯並表示，世銀仍將與中國進行密切合作，以提高其對開發中國家放款的透明度。他說：「我的想法是世界應該與中國互動，應體認中國在全世界的重要性，且將越來越重要」。

他並表示他不認為世界正面臨新的「布列敦森林」（Bretton Woods）時刻。這裡指1944年那場改造了國際金融架構的會議，在二戰後百廢待舉之際，這場會議也創建了世界銀行和國際貨幣基金（IMF）。馬爾帕斯表示，以美元為核心的「布列敦森林」體系運作良好。