因應新竹市東區國中學齡人口逐年增加，市府近日投入2.1億元增建光武國中校舍，同時向中央爭取補助1.5億元增設建功高中國中部校舍，2校共計投入3.6億元，共新增26間教室，預計114學年度完工，另，光武國中自111學年度起實施逐年緩步增班，以紓解就學壓力。

市長林智堅表示，全台縣市因少子化不斷減班併校，新竹市因竹科坐落，有足夠的就業機會、居住人口逐年增加，加上近年力推新校園運動、兒童城市有成，新興的關埔地區產生龐大就學人口，預估116學年度國中就學人口數約1393人達到高峰，較去年110學年度增加300多名學生。

考量不斷攀升的就學需求，市府透過新建校舍、增班計畫雙管齊下，繼投入2.1億元啟動光武國中新建校舍工程，增設21間教室，更成功獲教育部1.5億元補助，為建功高中國中部新建26間教室的新校舍，以緩解關埔地區國中入學壓力，也維護學生就學權益。

市府教育處指出，為紓解入學人數及避免兩校在114學年度完工後，每年級突增6至7班造成衝擊，光武國中自111學年度起採逐年緩步增班，1年級新生班級將從原本14班增到16班、每班30人，未來陸續逐年增班；建功高中國中部原本13班，近兩年已招收至16班、每班30人，因一般教室數不足，借專科教室作一般教室，未來新校舍完工後，部分教室也將改回為專科教室。

教育處補充，除光武國中及建功高中，鄰近的新科國中也相當熱門，近年積極推動雙語教育，成為竹市首所推動雙語教育的國中，不但教學設備新穎，更擁有竹市唯一校園攀岩場，附近還有新科國民運動中心，並舉辦野外求生、登山大壩特色課程。

光武國中則安排春天溯溪、夏天單車環島、秋天登山、冬天綠島行4季課程，兩校均榮獲戶外教育績優學校等獎項，提供學生適性發展。