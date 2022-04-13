外傳衛福部長陳時中有意挑戰台北市長大位，陳昨語帶玄機，認了曾和總統蔡英文「非正式談過」，名嘴還爆料若陳要參選，可能由台大醫師李秉穎接任中央流行疫情指揮中心指揮官。前民進黨立委郭正亮今被問到，陳時中和可能對手、國民黨立委蔣萬安的「拆彈能力」，誰比較優秀時表示，某種程度而言「兩個人一樣笨」。

【大新聞大爆卦上】趙少康撇高雄只認2024 呂玉玲+羅智強桃園解套良方? @大新聞大爆卦 20220412

郭正亮今(13日)在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」中，被主持人李珮瑄問及「死亡對決」題，即「蔣萬安和陳時中的拆彈能力，誰比較優秀」，郭正亮皺了下眉頭秒回：「兩個人一樣笨。」

郭正亮解釋，兩個人其實不太一樣，陳時中曾被爆料在防疫期間跑攤，如果之後參選，這些東西在選舉是躲不掉的，以陳時中現在這種回應方式，是不可能蒙混過去的，「只要是選舉，一定是挖到底的」。

主持人追問，「硬拗式拆彈」和「懦弱式拆彈」，哪個台北市民比較討厭？郭正亮說，蔣萬安對很多敏感議題不太願意站到第一線，給人猶豫不決、畏首畏尾的感覺，且對艱難的議題比較保守；郭強調，當然蔣萬安現在還沒宣布參選，可能還在準備階段，大家再給蔣萬安和陳時中多一點時間，因為宣布參選後，很多議題就沒辦法閃躲了。